TIM, arriva l’offerta 1000 Mega e 4.5G

Filippo Vendrame,

TIM lancia ufficialmente la sua prima offerta su fibra ottica con connettività sino a 1000 Mega. Dopo una lunga sperimentazione nelle città raggiunte dal servizio, l’operatore ha deciso di lanciare commercialmente questa nuova proposta tariffaria che offre l’accesso ad una soluzione di connettività sino a 1Gbps in download e sino a 100 Mbps in upload. Tale velocità è possibile solamente nelle città raggiunte dalla nuova rete FTTH di TIM, cioè nelle località dove l’operatore ha portato ai suoi utenti la fibra ottica sin dentro casa.

Il profilo tariffario si chiama “TIM Smart Fibra e Mobile” e come fa già intuire il nome al suo interno è compresa anche un’opzione rivolta agli smartphone. Nello specifico, attivando l’offerta, TIM offre connettività sino a 1Gbps nelle zone raggiunte dal servizio, oppure 300/200/100 Mbps a seconda della copertura presente. TIM evidenzia che la 1000 Mega è attivabile dal 26 giugno. Il sito dell’operatore permette, comunque, di effettuare un rapido test di copertura e scoprire se si è raggiunti dal servizio. Compresa nel pacchetto anche 1GB e 100 minuti per il proprio smartphone. Traffico mobile sfruttabile anche all’interno della nuova rete 4.5G nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma, Sanremo, Napoli, Palermo, Taormina e Giardini di Naxos.

Inclusi in “TIM Smart Fibra e Mobile” anche l’accesso al servizi di TV in streaming TIMvision, lo smart modem wifi e due interventi di assistenza. Canone di 19,90 euro ogni 4 settimane per un anno e poi di 34,90 euro sino al quarto anno. Il modem costa 3,90 euro ogni 4 settimane per 48 rate.

A partire dall’inizio del secondo anno, per mantenere la velocità di 1Mbps gli utenti dovranno pagare 5 euro ogni 4 settimane. Opzionalmente, i clienti potranno arricchire la proposta tariffaria con alcuni extra. “TIM Smart Fibra e Mobile”, infatti, offre anche un servizio voce a costo fisso per la chiamate nazionali. Tra gli optional extra anche la possibilità di effettuare chiamate illimitate senza alcun costo aggiuntivo.

Maggiori dettagli sul sito di TIM.