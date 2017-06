Tim Cook, ironia su Windows pensando al passato

Marco Grigis,

Tim Cook approfitta di un incontro pubblico per parlare del suo passato, in particolare degli anni che hanno preceduto la sua entrata in Apple. E, approfittando dell’occasione, ha voluto anche simpaticamente ironizzare la sua breve esperienza con Windows. È quanto dimostra il recente discorso che il CEO di Cupertino ha tenuto presso il Massachusetts Institute of Technology, alla presenza degli studenti.

Il CEO di Apple, forse per rassicurare gli stessi studenti, ha spiegato come trovare la sua strada sia stato tutt’altro che semplice. Per molti anni, infatti, il leader di Cupertino ha ricercato un lavoro che potesse pienamente gratificarlo, con un breve passaggio in Compaq prima di imbattersi nella mela morsicata, nel 1998. Ed è proprio con ironia che Cook ha voluto commentare la sua storia in Compaq, a diretto contatto con Windows:

Ho provato la meditazione. Ho ricercato una guida e la religione. Ho letto grandi filosofi e autori. In un momento di indiscrezione giovanile, potrei aver anche sperimentato con un PC Windows. E, ovviamente, non ha funzionato.

Cook ha sottolineato come l’incontro con Apple sia stato fondamentale per la sua crescita personale e professionale: sin dai primi contatti, infatti, il CEO ha compreso di essere approdato nell’azienda che avrebbe potuto rispondere alle sue esigenze. Una filosofia, quella della mela morsicata, che avrebbe colpito il dirigente sin dagli albori, sebbene al suo ingresso la società stesse cercando di rialzarsi a seguito delle ridotte performance registrate a metà degli anni ’90: