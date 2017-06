TIM lancia il roaming zero per i suoi clienti

Filippo Vendrame,

Con un leggero anticipo sul debutto ufficiale a livello europeo, TIM ha annunciato il roaming zero per i suoi clienti. Tutti i clienti dell’operatore, dunque, potranno chiamare, messaggiare e navigare su internet agli stessi costi nazionali anche quando si trovano all’interno di uno dei paesi europei. Le condizioni dei piani tariffari base vengono applicate anche all’estero nei Paesi dell’Unione Europea. Dall’applicazione delle nuove condizioni sono escluse le promozioni gratuite, che possono essere utilizzate esclusivamente per il traffico sviluppato in Italia.

Il lancio anticipato del roaming zero di TIM era nell’aria perchè da alcuni giorni le schede delle opzioni tariffarie presenti nell’App MyTIM Mobile evidenziavano la possibilità di utilizzare i propri pacchetti anche al di fuori dei confini italiani. Nessun sovrapprezzo, dunque, su chiamate, Internet e SMS nel rispetto delle politiche di utilizzo corretto dei servizi in roaming previste dal Regolamento UE n. 2016/2286. Le chiamate ricevute nei Paesi dell’Unione Europea saranno sempre gratuite. L’utilizzo delle offerte nazionali nei Paesi dell’Unione Europea, senza alcun sovrapprezzo, è consentito nell’ambito di viaggi occasionali nel rispetto delle politiche di utilizzo corretto dei servizi di roaming e del legame stabile con l’Italia da dimostrare su eventuale richiesta di TIM, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali.

Relativamente alle politiche di utilizzo corretto, il traffico generato sul territorio nazionale dovrà essere prevalente rispetto al traffico roaming effettuato dai Paesi UE e la presenza sul territorio nazionale prevalente rispetto alla presenza in altri Stati Membri dell’Unione. TIM potrà verificare il rispetto di tali parametri mediante un monitoraggio di almeno 4 mesi.

Inoltre, laddove previsto, il superamento delle soglie massime di traffico utilizzabile in UE, determinerà l’applicazione di sovraprezzi definiti sulla base di quanto previsto dalla Regolamentazione Europea. Dettagli circa le politiche di uso corretto e le modalità di applicazione dell’eventuale sovrapprezzo, sono disponibili sul sito tim.it nelle informative riguardanti le singole offerte.

Inoltre, per effetto del Regolamento UE n. 2120/2015, dal 15/06/2017 l’opzione TIM in Viaggio Full, eventualmente attiva sulla linea del Cliente, continua ad essere utilizzabile esclusivamente nei Paesi Extra UE. Per il traffico sviluppato nei Paesi dell’Unione Europea si applicano, pertanto, le condizioni economiche nazionali dell’offerta scelta dal cliente oppure del proprio piano base, in assenza di eventuali altre opzioni specifiche solo roaming attivate dal cliente.

Per i servizi di emergenza è disponibile il numero gratuito 112.

Per maggiori informazioni sui servizi di roaming è possibile contattare il Servizio Clienti 119.