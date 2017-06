Xbox, Microsoft ignora il VR a E3 2017

Filippo Vendrame,

Durante il keynote ad E3 2017, Microsoft ha annunciato la sua nuova console Xbox One X ma non ha fatto nemmeno un accenno per quanto riguarda il futuro del dispositivo per quanto riguarda gli utilizzi con la realtà virtuale visto che Xbox One X abbraccerà sicuramente questa tecnologia. In realtà la casa di Redmond aveva annunciato che non avrebbe affrontato questo argomento durante la presentazione della nuova console ma l’assenza di anche il minimo riferimento al mondo VR durante l’interno keynote ha lasciato perplessi sia i fan che alcuni analisti.

La casa di Redmond in passato ha detto che sulle sue console Xbox One il supporto ala realtà virtuale arriverà nel corso del 2018 ma è anche vero che la società sta concentrando molti sforzi sulla mixed reality e l’assenza di ogni riferimento a questo mondo, anche se vago, ha lasciato perplessi molti utenti. In un’intervista a Polygon all’inizio di questa settimana, il guru di HoloLens Alex Kipman aveva affermato che Microsoft sperava di portare la VR sulle console attraverso una soluzione wireless. Affermazioni che unite alla mancanza di riferimenti al mondo VR durante E3 fanno pensare che l’attesa per poter utilizzare la realtà virtuale su Xbox potrà essere ancora molto lunga.

Realizzare visori VR wireless richiede, infatti, sforzi tecnici importanti senza dimenticare che prodotti così strutturati potrebbero costare anche più della media. Il tutto mentre Sony con il suo PlayStation VR sta ottenendo un ottimo risultato in termini di apprezzamenti e di vendite.

Con questa strategia, dunque, Microsoft rischia di entrare in ritardo nel segmento dei giochi per la realtà virtuale, un mercato che mostra interessanti segnali di crescita.

Ecco perché un accenno ai futuri piani della casa di Redmond nel settore della realtà virtuale per console sarebbe stato molto utile ed importante, L’unico dato oggettivo è che in futuro Xbox One X supporterà la tecnologia VR ma le tempistiche reali sono un mistero.