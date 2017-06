Xbox One X: i primi giochi confermati

Cristiano Ghidotti,

È stata un’apertura col botto, quella dell’E3 2017. Come previsto, Microsoft ha scelto l’evento di Los Angeles per presentare al mondo Xbox One X, la sua console di nuova generazione, per mesi nota con il nome in codice Project Scorpio. Un mostro di potenza: 6 teraflop per l’elaborazione dei giochi più avanzati e complessi. Arriverà sul mercato il 7 novembre al prezzo di 499,99 euro.

Nell’occasione sono anche stati confermati quelli che saranno i primi titoli a sfruttare al meglio le caratteristiche della piattaforma. Li proponiamo in rigoroso ordine alfabetico, riservando poi un focus su quelli di maggior richiamo. Ark: Survival Evolved, Ashen, Assassin’s Creed: Origins, Astroneer, Black Desert, Chess Ultra, Crackdown 3, Dead Rising 4, Deep Rock Galactic, Doom, Dishonored 2, Everspace, Fallout 4, Farming Simulator 17, Final Fantasy XV, For Honor, Forza Horizon 3, Forza Motorsport 7, Gears of War 4, Ghost Recon: Wildlands, Halo Wars 2, Hitman, Homefront: The Revolution, Injustice 2, Killer Instinct, Madden NFL 18, Mantis Burn Racing, Metro: Exodus, Middle-earth: Shadow of War, Minecraft, Need For Speed: Payback, Outlast 2, Paladins, Playerunknown’s Battlegrounds, Portal Knights, Resident Evil 7: Biohazard, Rime, Rocket League, Sea of Thieves, Slime Rancher, State of Decay 2, Super Lucky’s Tale, Superhot, The Artful Escape, The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Last Night, The Surge, The Witcher III: Wild Hunt, Titanfall 2, Warhammer: End Times – Vermintide, We Happy Few.

Forza Motorsport 7

Esclusiva di lusso per il catalogo delle console Microsoft e in uscita il 3 ottobre, Forza Motorsport 7 arriverà poi anche su Xbox One X. Garantito il pieno supporto alla risoluzione 4K e alla modalità HDR, con un framerate stabilmente ancorato a 60 fps. La simulazione automobilistica includerà oltre 700 veicoli, riprodotti fedelmente sulla base di modelli Ferrari, Porsche, Lamborghini ecc. Più di 30 le location che ospiteranno le gare, con condizioni climatiche variabili per offrire sfide sempre diverse.

Sea of Thieves

Un’avventura multiplayer, a bordo di navi pirata. Sea of Thieves è un’altra esclusiva Microsoft che giungerà su Xbox One X. Il giocatore sarà chiamato a reclutare brutti ceffi per completare la propria ciurma e poi salpare alla ricerca di tesori nascosti, affrontando battaglie in mare aperto con le altre imbarcazioni. La data di uscita è fissata per l’inizio del 2018.

Crackdown 3

Gameplay in pieno stile open world, azione adrenalinica e linguaggio sboccato per Crackrown 3. Il trailer dell’E3 2017 vede l’attore Terry Crews nei panni del Comandante Jaxon, intento a reclutare il giocatore per un’avventura che prenderà il via il 7 novembre.

Shadow of War

Sviluppato dal Monolith Productions, Shadow of War è un action-RPG ambientato nella Terra di Mezzo tolkieniana, in arrivo anche su PS4. Il protagonista è Talion e la visuale è in terza persona. Di seguito il trailer dedicato alla storia, che permette di dare uno sguardo in anteprima agli avvenimenti narrati.

Anthem

Altra produzione molto interessante, firmata BioWare, Anthem non è un’esclusiva delle piattaforme Microsoft. Una IP completamente nuova, il cui gameplay si basa su scontri tra combattenti dotati di un esoscheletro, una tuta con abilità particolari come il volo o lo spostamento subacqueo. Spinto dal motore Frostbite (lo stesso di FIFA 18), sarà caratterizzato da un’impostazione open world. L’uscita non è però dietro l’angolo: si parla dell’autunno 2018.

Xbox One X

La console next gen di casa Microsoft offrirà un comparto hardware estremamente potente: GPU custom, 12 GB di RAM GDDR5 (9 GB per i giochi e 3 GB riservati al sistema), CPU octa core da 2,3 GHz e disco fisso da 1 TB. Tutto questo per una capacità di calcolo che raggiunge i 6 teraflop.