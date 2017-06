Xbox One X ufficiale, il 7 novembre a 499 dollari

Filippo Vendrame,

Microsoft Xbox One X è ufficiale. La casa di Redmond, all’appuntamento di E3 2017, ha svelato ufficialmente la sua nuova console next generation. Precedentemente conosciuta con il nome di Project Scorpio, Xbox One X punta a rivoluzionare il settore del gaming. La nuova console sarà lanciata in tutto il mondo a partire dal prossimo 7 novembre al prezzo di 499 dollari (499 in Europa probabilmente).

Tutti gli accessori delle attuali console Xbox One potranno tranquillamente funzionare con la nuova console. Ovviamente nessun problema nemmeno per i giochi. Tutti i titoli che oggi funzionano sulle attuali Xbox One potranno essere eseguiti senza alcun problema anche sulla nuova Xbox One X. La nuova console offre potenzialità davvero molto elevate. Come è stato già possibile scoprire grazie ad un’anteprima rilasciata dalla casa di Redmond un po’ di tempo fa, Xbox One X offre 6 teraflops di potenza grafica, una potenza ben superiore a quella della sua più diretta rivale, la PlayStation 4 Pro che offre 4.2 teraflops. Microsoft utilizza una GPU custom su Scorpio che funziona a 1172MHz, un grosso aumento rispetto agli 853MHz di Xbox One e persino ai 911MHz di PS4 Pro.

All’interno della console spicca anche un lettore Blue-Ray Ultra HD per consentire ai suoi utenti di utilizzare l’Xbox One X per fruire di film a 4K. La console dispone di 1TB di memoria interna. Microsoft conferma anche che i “vecchi” giochi potranno ricevere un importante boost prestazionale grazie alle più potente specifiche tecniche della nuova console.

La nuova Xbox One X dispone anche di un raffinato sistema di raffreddamento che garantisce di mantenere sempre basse le temperature

Microsoft dice che la nuova Xbox One X è la più piccola Xbox mai realizzata sino ad ora, ed il design nero sembra molto simile al modello Xbox One S esistente. La parte posteriore della nuova console di Microsoft è del tutto simile a quello della Xbox One S con una porta HDMI e nessuna porta Kinect dedicata. Non ci sono molti cambiamenti esterni rispetto a Xbox One S e la nuova console Xbox One X è semplicemente un po’ più piccola.

Uno dei primi titoli per la nuova console è Forza Motorsport 7 che funzionerà nativamente a 4K e 60fps.