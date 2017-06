Xiaomi aggiorna il Mi Notebook Air da 13 pollici

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha presentato i suoi primi laptop con Windows 10 a luglio 2016 e introdotto successivamente i modelli con connettività 4G. Il produttore cinese ha ora annunciato un aggiornamento hardware del Mi Notebook Air da 13,3 pollici. I miglioramenti rispetto alla generazione precedente sono tre: processori Intel di settima generazione, nuova GPU NVIDIA e lettore di impronte digitali. Purtroppo il dispositivo non è in vendita in Europa, almeno non in via ufficiale.

Il “nuovo” Mi Notebook Air possiede un telaio in alluminio (spessore 14,8 millimetri) e uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e angolo di visione pari a 170 gradi. La dotazione hardware comprende 8 GB di RAM DDR4 a 2.133 MHz, un SSD PCIe x4 da 256 GB o SATA da 128 GB. Lo storage può essere aumentato inserendo un secondo SSD nello slot dedicato. I vecchi processori sono stati sostituiti dai Core i5-7200U e i7-7500U, mentre la GPU NVIDIA GeForce MX 150 con 2 GB di memoria GDDR5 ha preso il posto della GeForce 940MX.

Le rimanente specifiche non sono cambiate rispetto al precedente modello: webcam da 1 megapixel, due porte USB 3.0, una porta USB Type-C, uscita HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo AKG da 2 Watt, batteria da 40 Wh (autonomia fino a 9,5 ore), connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. La tastiera è retroilluminata, mentre il trackpad è in vetro. Nell’angolo superiore destro è statoi aggiunto il lettore di impronte digitali che consente lo sblocco del notebook in 2 secondi.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. I prezzi sono 4.999 yuan (Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB) e 5.499 yuan (Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB). Non è stato divulgato il prezzo della versione con Intel Core i7, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.