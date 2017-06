Alienware Area-51, AMD Threadripper e Intel Core X

Luca Colantuoni,

Dell ha approfittato dell’E3 di Los Angeles per annunciare due nuovi PC desktop Alienware Area-51 con processori Intel Core X-Series e AMD Threadripper. Un altro interessante prodotto è il notebook Alienware 15 con scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080 compatibile con la tecnologia Max-Q. Tutti i dispositivi dovrebbe arrivare anche in Italia nei prossimi mesi.

I due PC desktop Area-51 sono indirizzati agli utenti che non badano a spese pur di ottenere le massime prestazioni durante l’esecuzione dei giochi a risoluzioni 4K e 8K, anche con applicazioni in realtà virtuale. Tutti i componenti sono assemblati all’interno di un telaio dalla forma “spaziale”, insieme al sistema di raffreddamento a liquido, indispensabile per questo genere di computer. Il Threadripper Edition integra processori AMD Ryzen con 16 core/32 thread fissati ad una scheda madre con chipset AMD X399. La versione Intel Core X-Series integra invece processori Core i7/i9 a 6/8/10/12 core montati su scheda madre con chipset Intel X299.

Gli utenti potranno scegliere tra numerose configurazioni con un massimo di 64 GB di RAM DDR4, schede video NVIDIA (fino alla GeForce GTX 1080) e AMD (fino alla Radeon RX 580), anche in versione dual e triple GPU, hard disk fino a 2 TB e SSD PCIe M.2 fino a 1 TB, anche con opzione dual storage. Per il modello Intel è inoltre disponibile un modulo Optane fino a 32 GB. I due PC offrono un numeo molto elevato di porte I/O, tra cui nove USB 3.1 Type-A e una USB 3.1 Type-C. Il sistema operativo è Windows 10 a 64 bit. Area-51 con AMD Threadripper sarà in vendita dal 27 luglio, mentre il modello con Intel Core X-Series arriverà sul mercato il 22 agosto.

Il notebook Alienware 15, disponibile dal 27 giugno, possiede invece un telaio in alluminio e lega di magnesio, schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) o Ultra HD (3840×2160 pixel), processori Intel Core i5-7300HQ/i7-7700HQ/i7-7820HK, fino a 32 GB di RAM, storage fino a 3 TB (SSD+HDD) e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050/1060/1070 o AMD Radeon RX 470. Come per i due Area-51, Dell non ha comunicato il prezzo.