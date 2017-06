iPhone 8: leak conferma lo schermo borderless

Marco Grigis,

Tornata di aggiornamenti importanti, quella in corso per iPhone 8. Appaiono infatti online delle immagini dettagliate della scocca e del pannello frontale del dispositivo, atteso nel mese di settembre in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus. E non solo viene confermato l’impiego del vetro, ma anche un elemento importante per il display: sarà sostanzialmente borderless, tanto da circondare lo stesso speaker per le chiamate.

Le immagini pare siano state rese disponibili da un produttore di custodie, la cui identità non è stata rivelata, a seguito della consegna da parte di un fornitore cinese. Le immagini mostrano innanzitutto il pannello posteriore di iPhone 8: come ormai noto da diverse settimane, il dispositivo vedrà una scocca in metallo e vetro rinforzato, con una doppia fotocamera posta in posizione verticale. Il leak mostra anche la stessa unità delle ottiche, protuberante rispetto al resto della scocca.

Ben più interessante, però, è il pannello frontale, quest’ultimo privo del display abbinato. Il vetro protettivo conferma un dispositivo sostanzialmente borderless, con un lievissima cornice di supporto, nonché esteso per tutta la grande del device. Tanto che lo stesso display avvolgerà lo speaker audio, nonché la fotocamera frontale per i selfie. È interessante notare come lo stesso vetro frontale non sveli l’esistenza di un classico Touch ID, confermando quindi la possibilità la scansione delle impronte possa essere stata integrata nello stesso schermo, tramite un sistema di rilevazione ottica.

Non è però tutto, poiché il leak svela come anche iPhone 7S e iPhone 7S Plus vedranno forse una scocca in vetro, una promozione dovuta a una precisa necessità: assicurare la ricarica wireless. Una scocca in alluminio, infatti, potrebbe costituire un limite al corretto sfruttamento della carica a induzione. I nuovi iPhone sono attesi nel mese di settembre, con un avvio delle vendite a circa due settimane dall’annuncio ufficiale di Cupertino.