Logitech Circle 2 lancia la sfida a Nest

Cristiano Ghidotti,

Un dispositivo dedicato alla videosorveglianza della casa, da posizionare a piacimento negli ambienti interni e in quelli esterni, dotato di scocca waterproof così da poter resistere a qualsiasi condizione meteo, anche nelle situazioni più avverse o con pioggia battente. È Logitech Circle 2, un apparecchio che entra a pieno titolo in diretta competizione con le soluzioni offerte da Nest.

Logitech Circle 2

Non solo per il design (il look richiama alla mente Cam Outdoor e la nuova Cam IQ), ma anche per le funzionalità offerte: possibilità di controllare da remoto e in tempo reale le immagini catturate, tramite qualsiasi device Android o iOS, integrazione con i sistemi per le smart home (POP Smart e presto Apple HomeKit) e archiviazione delle riprese su server cloud (fino a 24 ore in modo gratuito) con crittografia a due livelli 256-bit AES.

Il sensore e l’ottica montati acquisiscono a risoluzione 1080p, con visione notturna e mediante un obiettivo grandangolare da 180 gradi. Inoltre, tramite il microfono e l’altoparlante integrati è possibile attuare una conversazione bidirezionale anche se non ci si trova a casa. Così Vincent Borel, direttore della divisione New Ventures di Logitech, descrive ciò che ha spinto l’azienda a progettare Circle 2.

Le persone vogliono stare tranquille quando si tratta di soluzioni di videosicurezza semplici. Circle 2 offre alle persone proprio questo: puoi mettere la videocamera ovunque tu abbia bisogno, dentro casa o fuori e ricevere eventuali notifiche se nella tua abitazione accade qualcosa.

Prezzo e disponibilità

La fase di pre-ordine è già stata avviata, con la consegna delle prime unità prevista per il mese di settembre. La versione cablata di Logitech Circle 2 è in vendita al prezzo di 199 euro, mentre quella wireless è proposta a 229 euro. Non mancano poi accessori e supporti per il montaggio, disponibili con esborsi economici che vanno da 29 a 59 euro.

Logitech offre inoltre i piani di abbonamento opzionali Circle Safe Basic e Circle Safe Premium, il primo con 14 giorni di registrazioni archiviate, il secondo con 31 giorni di storage e funzionalità avanzate come la definizione di zone di movimento personalizzate e rilevamento delle persone inquadrate.