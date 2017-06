Meizu Pro 7, display secondario posteriore?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aggiornerà l’intero catalogo di smartphone nel corso dell’anno per un totale di almeno 10 modelli. Il top di gamma sarà ovviamente il Meizu Pro 7 che, probabilmente, verrà offerto anche nella variante Plus. Nelle ultime ore sono apparsi online alcuni render che evidenziano due novità rispetto all’attuale Pro 6 Plus, ovvero la doppia fotocamera e il display secondario posteriori.

La prima immagine (presunta) del Meizu Pro 7, pubblicata online a fine gennaio, mostrava un design simile a quello del Galaxy S7 edge, quindi con display curvo. Il render evidenzia invece una curvatura meno accentuata, ma lo schermo occupa una superficie maggiore. La caratteristica più interessante è tuttavia lo schermo secondario posteriore, sotto le due lenti della fotocamera. Non è possibile stabilire se il piccolo pannello è touch, ma sembra che il colore dello sfondo sia identico a quello del telaio.

Il display visualizza data e ora, insieme alle notifiche per chiamate e messaggi. Si tratta chiaramente di ipotesi basate su un’immagine non ufficiale, quindi solo il produttore potrà confermare la sua effettiva presenza. Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevede uno schermo principale Super AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD, mentre la variante Plus dovrebbe avere uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD. Per il processore ci sono varie opzioni (Snapdragon 835, Exynos 8895 o MediaTek Helio X30), mentre per RAM e storage si ipotizzano 3/4 GB e 32/64 GB, rispettivamente.

Il sistema operativo sarà certamente Android Nougat, personalizzato con l’interfaccia Flyme OS. L’annuncio dello smartphone è previsto per il mese di luglio.