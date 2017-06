Nokia 9: specifiche, prezzo e disponibilità

Luca Colantuoni,

Lo storico marchio è ritornato sul mercato grazie al produttore HMD Global che ha già annunciato tre smartphone di fascia media e bassa (Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6). Manca ora all’appello il vero top di gamma che, in base a varie indiscrezioni, dovrebbe essere il Nokia 9, apparso in un breve video a metà maggio. Ecco un riepilogo dei rumor relativi a design, dotazione hardware e prezzo.

Il Nokia 9 avrà probabilmente un design simile a quello degli altri modelli e un telaio unibody in alluminio che garantisce un’elevata resistenza agli urti e alle cadute. HMD Global ha infatti puntato sulla qualità costruttiva e il “bend test” superato a pieni voti dal Nokia 6 ne è una chiara dimostrazione. La principale differenza sarà rappresentata invece dalla doppia fotocamera posteriore con due lenti disposte in verticale, come si può vedere nel seguente video (il Nokia 9 dovrebbe essere lo smartphone all’estrema sinistra) e dal render all’inizio dell’articolo.

This will surely get pulled at some point, so I'll mirror it here [source: https://t.co/37yp63CAeC] pic.twitter.com/GktpXnt4pS — Evan Blass (@evleaks) May 16, 2017

Il top di gamma dovrebbe avere uno schermo IPS da 5,3 o 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e un tradizionale rapporto di aspetto 16:9. Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevede un processore octa core Snapdragon 835, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Probabile anche una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, ma solo per alcuni mercati. In base alle informazioni di metà maggio, le due fotocamere posteriori avranno sensori (monocromatico e RGB) da 13 megapixel. Scontata anche la presenza della porta USB Type-C. Possibile infine un chip audio Hi-Fi con tecnologia OZO.

Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 7.1.1 Nougat. L’arrivo sul mercato è previsto nel terzo trimestre 2017, mentre il prezzo potrebbe essere compreso tra 700 e 800 euro.