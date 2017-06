Samsung Galaxy S8 Active, possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Il Galaxy S8 è uno dei migliori smartphone sul mercato, in quanto combina design raffinato, prestazioni elevate e funzionalità avanzate. C’è tuttavia un “piccolo” difetto: l’ottimo Infinity Display è troppo fragile. Gli utenti che frequentano “ambienti ostili” potranno però acquistare il Samsung Galaxy S8 Active, il cui debutto è atteso nelle prossime settimane.

La principale differenza rispetto al Galaxy S8 normale saranno ovviamente design e telaio. Il suffisso “Active” indica infatti uno smartphone rugged, quindi resistente non solo all’acqua, agli urti e alle cadute, ma anche a temperature estreme e umidità, al fine di ottenere la certificazione MIL-STD-810G. La prima (presunta) immagine mostra un Galaxy S8 Active con protezioni lungo lati e angoli. Lo schermo non è curvo, quindi esteticamente potrebbe essere confuso con il G6 di LG. Samsung ha inoltre eliminato i tre pulsanti fisici, segno distintivo del Galaxy S7 Active, per incrementare lo screen-to-body ratio.

La dotazione hardware dovrebbe essere identica a quella del Galaxy S8: display Super AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamere da 12 e 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Gigabit LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e scanner dell’iride. La batteria potrebbe però avere una maggiore capacità (forse 4.000 mAh). Il sistema operativo sarà certamente Android 7.1.1 Nougat.

I precedenti modelli Active sono tutti offerti in esclusiva da AT&T negli Stati Uniti. Non è chiaro se Samsung distribuirà finalmente lo smartphone anche in altri paesi.