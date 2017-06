TIM, arrivano le offerte estive Summer Edition

Filippo Vendrame,

Dopo la nuova offerta a 1000 Mega e l’annuncio del roaming zero, TIM propone anche alcune ulteriori novità per l’estate 2017. Le novità, però, come spesso accade per questo genere di promozioni, riguardano solamente le nuove attivazioni. Per l’arrivo dell’estate, TIM lancia, dunque, quattro nuove “TIM Special Summer Edition 2017” attivabili da subito e sino al prossimo 27 agosto salvo proroghe.

I quattro piani tariffari speciali per l’estate sono: TIM Special MEDIUM Summer Edition, TIM Special LARGE Summer Edition, TIM Special UNLIMITED Summer Edition e TIM Special VOCE Summer Edition. Nei dettagli, la prima offerta estiva, TIM Special MEDIUM Summer Edition propone ai nuovi clienti dell’operatore 400 minuti e 2 GB di Internet (4GB per i clienti TIM fisso) a 14,90 euro ogni 4 settimane (11,90 euro se si sceglie l’addebito automatico). TIM Special LARGE Summer Edition, invece, propone 1000 minuti e 2 GB di Internet (4GB per i clienti TIM fisso) a 19,90 euro ogni 4 settimane (14,90 euro con addebito automatico). Invece, Special UNLIMITED Summer Edition offre chiamate illimitate e 3 GB di Internet (6GB per i clienti TIM fisso) a 34,90 euro ogni 4 settimane (29,90 euro con addebito automatico).

Infine, TIM Special VOCE Summer Edition propone 500 minuti di chiamate verso tutti (1000 per chi attiva l’addebito automatico) a 9,90 euro ogni 4 settimane.

Le nuove tariffe Summer Edition prevedono un costo d’attivazione, scontato, di 5 euro se si effettua portabilità o di 9 euro senza portabilità. Prevista una durata minima di 24 mesi. Nel caso il cliente cessasse la SIM o effettuasse portabilità verso un altro operatore sarà chiamato a corrispondere l’intero costo dell’attivazione.

Infine, si segnala che TIM Special Large, Unlimited e Voce sono disponibili anche per i già clienti TIM.

Maggiori dettagli delle offerte sono disponibili sul sito della TIM.

Si evidenzia che i già clienti potranno attivare, per l’estate, le opzioni Supergiga & Music e Supergiga & Music XL che offrono Internet e lo streaming gratuito per la maggiori piattaforme digitali.