Wind rimodula a luglio Wind 2

Filippo Vendrame,

Ancora rimodulazione in casa Wind. L’operatore arancione, infatti, ha iniziato ad informare i suoi clienti ricaricabili di una novità che riguarda le tariffe Wind 2 e Wind 2 Senza Scatto già oggetto di una recente rimodulazione. Nello specifico, a partire dal 17 luglio 2017 i piani Wind 2 e Wind 2 Senza Scatto avranno un costo di 2 euro in più ogni 30 giorni. Le altre caratteristiche dell’offerta rimangono invariate. In buona sostanza, il canone passa da 2 euro a ben 4 euro. Quindi il costo raddoppia senza avere in cambio nessuna miglioria o servizio aggiuntivo.

La variazione è stata determinata dalla modifica delle condizioni strutturali di mercato. I clienti interessati dalla modifica saranno preventivamente informati con una comunicazione personale inviata tramite SMS con un preavviso di almeno 30 giorni, così come prescritto dai termini di legge. Nell’SMS saranno indicati i dettagli inerenti la modifica, la decorrenza e i termini per esercitare il diritto di recesso. Wind ricorda che, come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e a seguito della presente proposta di modifica delle condizioni contrattuali, i clienti potranno esercitare entro 30 giorni dalla comunicazione SMS, il diritto di recesso dal contratto o passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, dando comunicazione con lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. Casella Postale n. 14155, Ufficio Postale Milano 65 – 20152 Milano.

Qualora il cliente decida di recedere e alla linea interessata dalla presente proposta di modifica sia associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza (es. telefono, Tablet, etc.), prima di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore il cliente potrà decidere se pagare le rate residue anche in un’unica soluzione, indicando tale scelta nella suddetta raccomandata.