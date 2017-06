Windows 10 S, upgrade a Windows 10 Pro: come fare

Filippo Vendrame,

Il 15 giugno arriverà in vendita ufficialmente il nuovo Surface Laptop di Microsoft. Particolarità di questo notebook la presenza del sistema operativo Windows 10 S, la declinazione di Windows 10 che funziona solamente con le applicazioni presenti nel Windows Store. Ovviamente, chi volesse sfruttare dei pieni benefici di Windows 10 dovrà effettuare la migrazione a Windows 10 Pro. Un processo che sarà a pagamento ma che sino a fine anno sarà gratuito (solo per i PC con costo superiore ai 799 dollari).

Windows 10 S, upgrade a Windows 10 Pro

Per effettuare l’upgrade a Windows 10 Pro è sufficiente seguire alcuni brevi passaggi. Quando si tenta di scaricare un’applicazione al di fuori del Windows Store, Windows 10 S avviserà l’utente che è un’operazione non consentita ma contestualmente informerà che esiste un modo per ovviare a questo limite fornendo un link da cliccare.

Questo link apre una pagina del Windows Store che offre di passare a Windows 10 Pro evidenziando, contestualmente, le differenze tra i due sistemi operativi. Se l’upgrade sarà possibile gratuitamente, comparirà un pulsante per avviare l’aggiornamento liberamente, altrimenti sarà richiesto il pagamento di 49 dollari (probabilmente circa la stessa cifra in euro). Il processo di aggiornamento è irreversibile, quindi una volta effettuato non si potrà più tornare indietro. Possibile anche inserire manualmente la chiave della propria licenza Windows 10 Pro se si vuole evitare di pagare il costo dell’upgrade se richiesto.

Al momento dell’aggiornamento, il sistema operativo chiederà se è stato effettuato un backup preventivo. L’intero processo di upgrade è molto rapido, circa un minuto ma può variare da PC a PC. Una volta riavviato il computer, gli utenti potranno disporre di Windows 10 Pro con la possibilità di installare tutte le applicazioni che si desiderano.

Il processo di upgrade non è valido solamente per il Surface Laptop ma anche per tutti i computer che utilizzeranno Windows 10 S.