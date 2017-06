Instagram, arriva il pulsante Archivia

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato ufficialmente la distribuzione della nuova funzionalità “Archivia” all’interno delle sue app per iOS ed Android. La funzionalità consente a chiunque su Instagram di nascondere i vecchi post senza eliminarli. Trattasi di un’opzione d’uso molto interessante che permette agli utenti di poter archiviare i loro vecchi post, magari quelli considerati meno interessanti, senza doverli per forza rimuovere definitivamente dal social network.

Per archiviare un post all’interno di Instagram, i passaggi da seguire sono molto semplici. Gli iscritti dovranno semplicemente cliccare sull’icona identificata da tre punti accanto al post che si vuole archiviare e li scegliere l’opzione Archivia. Per visualizzare tutti i post archiviati, visibili solo al proprietario e non a tutti gli altri, gli iscritti dovranno accedere al loro Profilo e cliccare sulla nuova icona che assomiglia ad un orologio presente nell’angolo in alto a destra. Probabilmente, uno degli obiettivi di Instagram con questa nuova funzione è quello di impedire che gli iscritti eliminino dalla piattaforma le loro foto.

Soprattutto i giovani, infatti, hanno l’abitudine di eliminare i post con le foto che non hanno ottenuto un alto numero di Like da parte degli altri utenti. Grazie a questo archivio, dunque, gli iscritti possono collocare tutti i loro post vecchi o di scarso appeal senza doverli rimuovere per forza per, magari, ripristinarli in un secondo momento.

Questa novità è in fase di distruzione all’interno della release 10.21 dell’applicazione per iOS ed Android.