iPad Pro 10.5: cavi video speciali per ProMotion

Marco Grigis,

Apple ha previsto dell’hardware speciale per il nuovo iPad Pro da 10.5 pollici, con lo scopo di abilitare la tecnologia ProMotion. È quanto emerge dal primo teardown del dispositivo, condotto come di consueto da iFixit: il display presenta infatti nuovi connettori con la scheda madre, per garantire una maggiore ampiezza di banda e una più rapida velocità di trasmissione dei dati.

Così come già noto, Apple ha introdotto una nuova tecnologia nei recentissimi iPad Pro da 10.5 pollici. Questi tablet, infatti, possono regolare autonomamente la frequenza di aggiornamento dello schermo a secondo delle attività in corso, non solo per migliorare i consumi energetici, ma anche e soprattutto per ridurre al minimo lag visivo e aumentarne la velocità. Il sistema, ribattezzato ProMotion, permette ai display di operare su frequenze comprese tra i 24 e i 120 Hz.

Dal teardown di iFixit, è emerso come il tablet disponga di ben quattro connettori ad alta banda per garantire le comunicazioni tra il display e la scheda logica, una scelta obbligata proprio per abilitare frequenze da 120 Hz. Il precedente iPad Pro da 12.9 pollici, invece, vedeva il ricorso unicamente a due di questi connettori.

Per quanto riguarda il resto dell’hardware, iPad Pro 10.5 rimane sostanzialmente simile all’edizione dallo schermo più generoso, fatta eccezione per una batteria tale da avvolgere la scheda logica, per un totale di 30.8 wattora di potenza. Il modello da 12.9 pollici, tuttavia, prevede un’apposita leva per la rimozione della stessa batteria, rendendo così la sostituzione e la riparazione decisamente più semplice.

E proprio in fatto di riparazioni, iFixit conferma come iPad Pro 10.5 non sia un modello adatto agli interventi domestici, sia per la difficoltà di rimuovere il pannello frontale, laminato con lo stesso display, che per la posizione delicata delle componenti interne. Il tablet raggiunge quindi una valutazione di soli 2 punti su 10, sulla scala della riparabilità elaborata dalla stessa iFixit.