Motorola Moto Z2, annuncio previsto il 27 giugno

Luca Colantuoni,

Dopo aver presentato il Moto Z2 Play, il produttore statunitense si appresta ad annunciare gli altri due modelli della serie. I Moto Z2 e Moto Z2 Force debutteranno ufficialmente il prossimo 27 giugno. L’invito di Motorola non svela nessuna informazione, ma lo smartphone nelle mani della modella è senza dubbio un Moto Z2. Entro fine mese sono previsti altri due eventi, ma in questo caso ci sono meno certezze sui nomi dei dispositivi.

Come per i precedenti modelli, le principali differenze tra Moto Z2 e Moto Z2 Force saranno probabilmente il display ShutterShield e la capacità della batteria. Come si può chiaramente vedere nell’immagine, il nuovo smartphone possiede una doppia fotocamera posteriore, una caratteristica ormai comune nei prodotti di fascia alta. Al momento non sono noti risoluzioni e tipo (monocromatico+RGB o due RGB) dei sensori. Le uniche certezze sono il supporto per i Moto Mods e il chip Gigabit LTE nel Moto Z2 Force, come indicato dallo stesso produttore.

La dotazione hardware sarà certamente di fascia alta, per cui si prevede la presenza di telaio unibody in alluminio, schermo da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore octa core Snapdragon 835, 4 o 6 GB di RAM, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e forse anche il jack audio da 3,5 millimetri, assente nei Moto Z. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 7.1.1 Nougat.

Motorola ha organizzato un altro evento per il 21 giugno in Brasile, ma non è chiaro quale smartphone verrà annunciato. In base alle ultime indiscrezioni, il Moto X4 dovrebbe essere presentato il 30 giugno.