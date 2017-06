OnePlus 5, nuova immagine e specifiche complete

Luca Colantuoni,

All’inizio del mese era apparso online un press render del nuovo OnePlus 5 e pochi giorni dopo il produttore cinese ha confermato la presenza della doppia fotocamera posteriore. Un sito portoghese ha ora pubblicato un’altra immagine ufficiale dello smartphone, insieme alle specifiche complete e al prezzo in dollari.

Il design del dispositivo, in particolare la forma e la posizione del modulo fotografico, ricorda chiaramente l’iPhone 7 Plus. La nuova immagine mostra anche il pulsante Home che, quasi certamente, nasconde il lettore di impronte digitali. Non è possibile invece confermare la presenza del jack audio da 3,5 millimetri, sostituito dalla porta USB Type-C su molti smartphone di fascia alta. Secondo il sito portoghese, OnePlus ha scelto sensori da 16 megapixel (apertura f/1.7) e 20 megapixel (f/2.6) che permetteranno di scattare foto monocromatiche e di applicare l’effetto bokeh in modalità Ritratto.

La dotazione hardware prevista comprende inoltre uno schermo Optic AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 835 a 2,45 GHz, 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di memoria flash UFS 2.1. La fotocamera frontale avrà una risoluzione di 16 megapixel, mentre la capacità della batteria sarà di 3.300 mAh. La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 12 con supporto dual SIM.

Il sistema operativo sarà Oxygen OS basato su Android 7.1.1 Nougat. Il prezzo previsto per il modello con 6 GB di RAM e 64 GB di storage è 479 dollari, 40 dollari in più rispetto al precedente OnePlus 3T. A meno di qualche “sorpresa”, il prezzo italiano dovrebbe essere 479 euro.