Patch Tuesday, Microsoft aggiorna Windows XP

Filippo Vendrame,

Puntale come ogni mese, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday del mese di giugno 2017 dove distribuisce aggiornamenti di sicurezza per tutte le sue piattaforme supportarte. Questo mese, però, c’è un’importante novità perché la casa di Redmond, per questioni di sicurezza, ha deciso di rilasciare alcuni aggiornamenti di sicurezza anche per Windows XP che, come noto, non è più supportato.

Lo scorso mese, Microsoft rilasciò un update per Windows XP per impedire la diffusione del malware WannaCry. Si trattò di una mossa a sorpresa visto che Windows XP non riceveva più alcun aggiornamento dal 2014. In questo mese di giugno, Microsoft ha deciso di fare il bis rilasciando ulteriori update. Come ha evidenziato Adrienne Hall di Microsoft, nel rivedere gli aggiornamenti per questo mese, sono state individuate alcune vulnerabilità che possono comportare un elevato rischio di attacchi informatici da parte di cracker sponsorizzati da organizzazione governative. Proprio per affrontare questo rischio, Microsoft ha deciso di rilasciare alcuni update di sicurezza anche per le vecchie versioni di Windows non più supportare. Oltre a Windows XP, infatti, la casa di Redmond ha aggiornato anche Windows Vista.

Con questo update, dunque, Microsoft vuole evitare che possa ripetersi una situazione simile a quella accaduta con la diffusione di WannaCry che aveva colpito molti milioni di computer in tutto il mondo. Trattasi di un’eccezione decisa per garantire una migliore sicurezza a chi utilizza ancora questi vecchi sistema operativi.

Dunque, tutti coloro che utilizzano Windows XP e Vista potranno scaricare questi aggiornamenti direttamente dal consueto strumento di Windows Update. Vista l’importanza degli aggiornamenti, il suggerimento è quello di installarli quanto prima.

Ovviamente, trattandosi del Patch Tuesday, la casa di Redmond ha rilasciato anche tutta una serie di correttivi per tutti gli altri sistema operativi che vanno a risolvere diverse problematiche di sicurezza.