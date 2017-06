Windows Phone 8.1, fine del supporto a luglio

Filippo Vendrame,

Il supporto mainstream di Windows Phone 8.1 sta per terminare. E’ da parecchio tempo che Microsoft non aggiorna più la sua vecchia piattaforma per dispositivi mobile. L’ultimo update risale addirittura a Lumia Denim. Successivamente, iniziò l’era non troppo fortunata di Windows 10 Mobile. La nuova piattaforma mobile della casa di Redmond fu lanciata circa 15 mesi fa ed i vecchi smartphone Windows Phone 8.1 compatibili possono comunque ancora oggi effettuare l’aggiornamento gratuitamente.

I possessori di questi dispositivi dovranno, probabilmente, entrare nell’ottica di effettuare questo aggiornamento in quanto il supporto mainstream a Windows Phone 8.1 terminerà il prossimo 11 luglio, cioè tra meno di un mese. La casa di Redmond aveva promesso un supporto di 36 mesi dall’inizio del ciclo di vita della piattaforma. Per quanto riguarda Windows Phone 8.1, la data dell’inizio del suo ciclo di vita era il 24 giugno 2014 e non è stata indicata una data per un suo eventuale supporto esteso. Non avendo più ricevuto più alcun update da lungo tempo, è lecito supporre che non ne arrivino più, difficile, dunque, pensare che la casa di Redmond decida di offrire un supporto esteso a questa piattaforma. L’unica cosa che gli utenti possono fare è di effettuare l’upgrade a Windows 10 Mobile poter poter continuare a disporre di un terminale aggiornato.

Tutti coloro che non effettueranno l’upgrade e rimarranno con Windows Phone 8.1 potranno, comunque, continuare ad utilizzare il loro smartphone. L’unica differenza è che non riceveranno più alcun aggiornamento, nemmeno lato sicurezza, da parte di Microsoft anche se, all’atto pratico, aggiornamenti non arrivano più da molto tempo.

Tra meno di 4 settimane, dunque, Microsoft pensionerà definitivamente Windows Phone 8.1.