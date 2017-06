Facebook festeggia i 30 anni delle GIF

Filippo Vendrame,

Le GIF hanno da poco soffiato le candeline dei 30 anni e Facebook ha deciso di festeggiare questa importante ricorrenza legata alle immagini in movimento che hanno reso la comunicazione su internet più allegra e divertente. Facebook, dunque, ha annunciato che da adesso in poi chiunque potrà utilizzare le GIF all’interno dei commenti sul social network. Quando si vuole commentare un elemento, gli utenti dovranno toccare il pulsante GIF, digitare quello che vorrebbero inserire e aggiungere la GIF che rappresenta meglio il loro pensiero. Inoltre, sono state create nuove ed esclusive GIF con alcune delle più famose web star.

Infatti, GIPHY e GIPHY Studios hanno creato una serie di GIF con alcuni dei volti più riconoscibili di Internet: DNCE, Logan Paul, Amanda Cerny, DREEZY, Patrick Starr, Violet Benson, Wuz Good, Brandi Marie e Landon Moss. Per cercarle si può seguire l’hashtag #GIFparty quando si condivide una GIF su Facebook o Messenger. In occasione di questa ricorrenza, Facebook ha voluto anche capire come le GIF hanno cambiato il modo di comunicare delle persone da quando sono arrivate su Messenger nel 2015. Nell’ultimo anno sono state inviate su Messenger quasi 13 miliardi di GIF, 25 mila ogni minuto. Nell’ultimo anno il numero delle GIF inviate è triplicato. Nello scorso Capodanno sono state inviate 400 milioni di GIF, ricorrenza che è stata la giornata in cui si sono scambiate il numero maggiore di GIF.

Facebook sottolinea come rimane ancora aperto il dibattito su come si pronunci correttamente il termine GIF. Nei prossimi giorni, in USA, sarà possibile rispondere ad sondaggio su Facebook sull’argomento. Sarà, inoltre, possibile votare attraverso la pagina ufficiale di Facebook.