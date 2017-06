iPhone 7S e 8: waterproof e con ricarica wireless

Marco Grigis,

I nuovi smartphone di Apple saranno waterproof e incorporeranno un sistema di ricarica wireless. È quanto conferma la testata giapponese Nikkei Asian Review, sulla base di indiscrezioni tratte del fornitore Winstron: le novità riguarderanno sia i classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus che l’attesissimo iPhone 8.

Il rumor circola ormai da tempo, anche in relazioni all’apparizione online di numerose scocche in vetro sia per gli iPhone 7S che per iPhone 8, un materiale scelto proprio per garantire la ricarica wireless. Le notizie giunte da Winstron, tuttavia, non fanno altro che rafforzare questa ipotesi, per dei device completamente rivoluzionati proprio a partire dai materiali.

Secondo quanto riportato da Nikkei, il dettaglio sarebbe stato svelato dal CEO del fornitore asiatico, Robert Hwang, nel corso di un’assemblea con gli investitori:

Il processo d’assemblaggio per la precedente generazione di iPhone non è molto cambiato, sebbene nuove feature come la resistenza all’acqua e la ricarica wireless richiedano dei differenti test.

Già la famiglia degli iPhone 7 garantisce una buona resistenza all’acqua, dai test reali più di quanto non dichiarato dalla stessa società di Cupertino, ma le nuove generazioni potrebbero avvalersi di una nuova certificazione: Apple avrebbe infatti scelto di sposare lo standard IP68: aumenterà la capacità di proteggere le componenti interne dalla polvere, nonché i tempi di immersione nei liquidi.

Come facile intuire, la ricarica wireless potrebbe avvenire tramite un apposito pad, in modo non molto dissimile da quel che accade oggi con Apple Watch: il sistema previsto è, infatti, quello a induzione. Qualche mese fa si è discusso di alcuni test condotti da Cupertino sulla carica a piccola e media distanza, ma sembra che la tecnologia non sia ancora pronta per fare la sua apparizione in iPhone 7S e iPhone 8. Tutti questi device, in ogni caso, saranno presentati nel corso del tradizionale evento Apple di settembre.