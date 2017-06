iPhone: un progetto segreto sulla salute

Marco Grigis,

iPhone potrebbe presto diventare un hub onnicomprensivo per la salute. È quanto riporta CNBC, nel tratteggiare un progetto segreto su cui Cupertino avrebbe investito ingenti risorse: la creazione di una tecnologia che permetta, tramite il proprio smartphone, di riunire tutte le informazioni mediche come visite dagli specialisti, risultati di laboratorio, farmaci e molto altro ancora.

Apple avrebbe già costituito un team speciale al lavoro su questo progetto, avviando anche rapporti con sviluppatori di settore, ospedali, soggetti chiave dell’industria farmaceutica, esperti nella gestione dei dati e molto altro ancora. L’obiettivo è quello di trasformare iPhone in un hub per la salute, per offrire all’utente la possibilità di poter accedere, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, alle proprie informazioni mediche.

Per questo progetto di “salute elettronica”, Apple avrebbe anche stretto dei primi rapporti con alcuni dei gruppi statunitensi più avanzati in materia di IT Health, tra cui The Argonaut Project e The Carin Alliance. Il primo promuove l’adozione di standard open per la gestione dei dati sulla salute, il secondo si occupa di assicurare il massimo controllo di queste informazioni da parte dei pazienti, anche sul fronte della privacy. Nel mentre, sembra che Cupertino sia interessata anche a startup esperte di gestione dei dati sul cloud, nonché della loro sicurezza per il consumatore finale.

Il progetto pare essere molto ambizioso, tanto che si parla già degli “MP3 della salute”. Così spiega CNBC:

Essenzialmente Apple potrebbe cercare di ricreare quello che ha fatto con la musica – sostituire i CD e gli MP3 sparpagliati con un sistema di gestione centralizzato tramite iTunes e gli iPod – nel similmente complesso e frammentato panorama dei dati sulla salute.

Al momento, non è nota una possibile data di lancio per i consumatori finali, mentre proseguono parallelamente gli sforzi per i framework di HealthKit e CareKit. Qualche notizia in più potrebbe giungere nel mese di settembre, con il lancio dei nuovi iPhone.