Maze Alpha, smartphone bezel-less economico

Luca Colantuoni,

Circa tre mesi fa, il piccolo produttore cinese aveva annunciato l’arrivo del Maze Alpha, uno smartphone con display edge-to-edge e doppia fotocamera posteriore. Gli utenti possono finalmente conoscere tutti i dettagli sul dispositivo e ordinare il modello base ad un prezzo di 179,99 dollari, un prezzo molto basso la qualità costruttiva e la dotazione hardware.

Il Maze Alpha possiede un telaio in lega di zinco e uno schermo IPS 2.5D da 6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel, 376 ppi), protetto dal Gorilla Glass 4. La parte frontale è coperta quasi interamente dal display (screen-to-body ratio 83%), in quanto le cornici laterali e superiore sono molto piccole. Quella inferiore ha invece uno spessore maggiore per lasciare sufficiente spazio al lettore di impronte digitali. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P25 a 2,5 GHz, 4 o 6 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di memoria flash, espansibile con schede microSD fino a 256 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Samsung S5K3L8 da 13 megapixel con apertura f/2.2, autofocus e stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS), affiancato da un sensore secondario da 5 megapixel utilizzato per catturare l’informazione sulla profondità. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 5 megapixel con obiettivo grandangolare (84 gradi). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS e LTE Cat. 6 (bande 1/3/7/8/20). Lo slot ibrido può ospitare due nano SIM o una nano SIM e la microSD. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C.

La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida MediaTek PE+ (nella confezione c’è un alimentatore da 9V/2A). Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat in versione stock. Il Maze Alpha (colore Midnight Black) con 4 GB di RAM e 64 GB di storage può essere ordinato sul sito GearBest a circa 160 euro.