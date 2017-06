Microsoft, i giochi della prima Xbox anche sui PC

Filippo Vendrame,

Ad E3, Microsoft ha sorpreso tutti annunciando che porterà i giochi della prima Xbox su Xbox One grazie alla funzione di retrocompatibilità. I fan di Xbox hanno apprezzato molto l’annuncio, in quanto consentirà loro di giocare ad alcuni dei classici della prima Xbox direttamente nelle loro nuove console Xbox One e Xbox One X. Tuttavia, alcuni si sono domandati se Microsoft farà lo stesso per i PC Windows 10. La risposta è si, almeno a sentire le dichiarazioni di Phil Spencer, capo della divisone Xbox.

In un’intervista a PCGamer, Spencer ha confermato che l’emulazione dei giochi originali di Xbox arriverà sui PC in futuro. Spencer ha, però, affermato che “l’emulazione è difficile” e che l’azienda dovrà lavorare molto per poter portare i giochi originali Xbox sui PC Windows 10. L’emulazione sui PC dei vecchi giochi Xbox necessiterà di un profondo lavoro di adattamento. Sulle console moderne questo lavoro di emulazione è più semplice perché le loro specifiche sono sempre le medesime mentre sui PC c’è una varietà di hardware che complica ulteriormente le cose. In ogni caso, in futuro i giochi originali della prima Xbox arriveranno sui PC anche se Spencer non ha dato una timeline precisa.

Oltre all’emulazione dei giochi della prima Xbox sui PC, Phil Spencer ha anche affermato che Microsoft intende portare sui computer l’abbonamento Xbox Game Pass che per 10 euro al mese consente di poter accedere liberamente ad un vasto archivio di giochi.

Un obiettivo che la casa si Redmond si pone ma solamente quando ci saranno un buon numero di giochi di qualità per computer.

Anche in questo caso, però, non ci sono scadenze precise.