Netflix: limiti al numero di download

Marco Grigis,

Da qualche tempo, Netflix ha abilitato una comoda funzione per i suoi abbonati: quella del download dei contenuti, per la visione offline quando una connessione alla Rete non è immediatamente disponibile. Il servizio, tuttavia, è sottoposto ad alcune limitazioni e, di recente, pare sia emerso anche un numero massimo di scaricamenti per il medesimo show. È quanto ha reso noto Android Police, in un recente aggiornamento.

La funzione di download è per Netflix ancora in divenire: al lancio, ad esempio, la società non aveva concesso la possibilità di salvare i contenuti sulle schede microSD dei dispositivi Android, per poi abilitarne la funzione in itinere. Oggi, invece, emerge un numero massimo di scaricamenti ripetuti per singolo show, anche se la cifra esatta non è stata rivelata.

Così come svelato da Android Police, alcuni utenti avrebbero notato l’apparizione di un messaggio d’avviso, pensato per informarli dell’imminente esaurimento del numero di download disponibili per il contenuto prescelto. Come già accennato, un limite totale non è stato svelato, poiché la finestra di warning non fornisce ulteriori dettagli, se non la sua apparizione automatica in prossimità d’esaurimento.

La scelta potrebbe essere relativa a questioni di diritti, in ogni caso Netflix aveva già annunciato una simile possibilità dalle pagine online del proprio supporto. Nella sezione dedicata alla funzione “Download & Go”, infatti, viene specificato come alcuni contenuti potrebbero non essere sempre rinnovabili, sebbene la visione rimanga comunque sempre libera in streaming.

In ogni caso, sembra che la limitazione non sia di particolare intralcio per gli utenti finali. Come già accennato, esauriti gli spazi di download è comunque possibile accedere al contenuto prescelto in streaming, per una visione ripetuta quante volte si desideri. Ancora, l’intoppo potrebbe riguardare un numero ridotto di abbonati, poiché gli iscritti sembra preferiscano approfittare di show nuovi, anziché rivedere a oltranza quelli già più volte fruiti.