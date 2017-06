Samsung Galaxy J7 Max e J7 Pro, smartphone social

Luca Colantuoni,

Samsung ha recentemente presentato le versioni 2017 dei Galaxy J3/J5/J7 che verranno distribuiti in molti paesi, tra cui l’Italia. Gli utenti indiani potranno invece acquistare altri due modelli, ovvero i Galaxy J7 Max e J7 Pro, che offrono una funzionalità esclusiva: Social Camera. Al momento non è noto se verranno commercializzati anche in Europa, eventualmente con nomi differenti.

Il Galaxy J7 Pro, come si può dedurre dal nome, è il modello migliore, in quanto possiede uno schermo Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Exynos a 1,6 GHz, 3 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD, modulo LTE Cat. 6 e batteria da 3.600 mAh. Il Galaxy J7 Max, invece, possiede un display TFT da 5,7 pollici con risoluzione full HD, processore octa core MediaTek a 1,6 GHz, 4 GB di RAM, 32 GB di storage, chip LTE Cat. 4 e batteria da 3.300 mAh.

Entrambi gli smartphone hanno un telaio unibody in alluminio e due fotocamere da 13 megapixel con flash LED (posteriore con apertura f/1.7 e frontale con apertura f/1.9) che permettono di scattare foto nitide anche in presenza di scarsa illuminazione. Oltre ai normali parametri di scatto, Samsung ha integrato la funzionalità Social Camera. Gli utenti possono aggiungere i contatti e i social network preferiti direttamente nell’app per condividere le immagini in modo istantaneo. È possibile anche applicare filtri e sticker in tempo reale e visualizzare sullo schermo informazioni dei luoghi, sfruttando la realtà aumentata.

I due smartphone possono essere utilizzati anche come un portafoglio digitale, grazie al supporto per Samsung Pay. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. I prezzi sono 17,900 rupie (Galaxy J7 Max) e 20.900 rupie (Galaxy J7 Pro).