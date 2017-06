Surface Pro e Surface Laptop debuttano in Italia

Filippo Vendrame,

Surface Pro e Surface Laptop, le nuove proposte Windows 10 di Microsoft debuttano oggi sul mercato italiano. Arrivano, dunque, in commercio due prodotti estremamente interessanti pensati, il primo, per i power user ed i professionisti in cerca di un ottimo strumento per lavorare in mobilità, ed il secondo per gli studenti che cercano una macchina veloce ed affidabile.

Surface Pro

Diretto successo del Surface Pro 4, il Surface Pro prende tutto il meglio del precedente modello migliorandolo per offrire un’esperienza d’uso ad altissimo livello. Il Surface Pro mantiene inalterato il family look della famiglia dei 2-in-1 di Microsoft. Largo, dunque, ai materiali pregiati come la lega di magnesio per lo chassis e l’Alcantara per la Type Cover. Anche il Surface Pro dispone dell’apprezzato kickstand che in questo modello è stato migliorato. Se esteriormente il Surface Pro non cambia molto rispetto al Surface Pro 4, dentro le cose sono molto differenti. Microsoft, infatti, ha introdotto i nuovi processori Intel di settima generazione Kaby Lake che permettono di migliorare non solo le prestazioni ma anche di aumentare sensibilmente l’autonomia che arriva sino a 13,5 ore.

Il display offre una diagonale da 12,3 pollici con tecnologia PixelSense, risoluzione 2736 x 1824 pixel (267 PPI) ed aspect ratio 3:2. La nuova Surface Pen, acquistabile a parte, offre adesso 4096 livelli di pressione per garantire una migliore esperienza di scrittura a schermo. Prezzi a partire da 959 euro, senza Type Cover e Surface Pen che andranno acquistate a parte.

Surface Laptop

Pensato per gli studenti, il Surface Laptop si caratterizza per disporre del sistema operativo Windows 10 S, una variante di Windows 10 in grado di funzionare solamente con le app del Windows Store (possibile l’upgrade a Windows 10 Pro in ogni momento).

Il telaio in alluminio anodizzato ha un profilo a cuneo, tipico dei notebook di fascia alta (ultrabook), con uno spessore che varia tra 14,47 e 9,93 millimetri. Il Surface Laptop possiede uno schermo touch PixelSense da 13,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con risoluzione di 2256×1504 pixel e rapporto di forma 3:2. La dotazione hardware comprende i processori Intel Kaby Lake di settima generazione.

I Surface LapTop sono compatibili con la Surface Pen per poter interagire a schermo. Prezzi a partire da 1169 euro.