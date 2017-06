Twitter si rifà il look

Filippo Vendrame,

Twitter ha iniziato il rilascio di un restyling grafico per le sue app mobile che rende più uniforme il design e l’esperienza d’uso all’interno delle applicazioni per iOS ed Android, Tweetdeck e Twitter Lite. Il progetto, che si basa su alcune modifiche apportate all’applicazione Android nell’ultimo anno, sposta l’accesso al profilo all’interno di un menu a scomparsa laterale. Il nuovo menu è accessibile con un semplice swipe verso destra oppure semplicemente toccando la foto del proprio profilo posizionata in alto a sinistra nell’applicazione.

Menu che oltre al profilo consente di accedere anche alle Impostazioni ed ai Momenti. Il resto dell’app è organizzato più o meno come in precedenza, ma con un uso molto maggiore dello spazio bianco. Le icone all’interno dell’applicazione ora hanno un design più morbido e arrotondato, con il pulsante di risposta modificato con un design a forma di bolla perché la gente pensava che il pulsante a forma di freccia utilizzato in precedenza significasse eliminare qualcosa o tornare alla pagina precedente. Su iOS, la nuova app sostituisce il browser in-app di Twitter con Safari View Controller, che porta alcune novità come l’AutoFill, il blocco dei contenuti e la funzione Reader.

Gli utenti iOS potranno caricare le storie sfruttando la funzione Reader del browser interno di Twitter di default su tutti i contenuti che la supportano. Trattasi di un restyling sicuramente ben fatto che oltre ad uniformare l’esperienza d’uso all’interno delle diverse piattaforme in cui il social network è presente, prova ad accattivarsi maggiormente gli utenti con l’obiettivo di catturare nuovi iscritti e di fidelizzare maggiormente gli attuali utenti.

Alcune di queste novità arriveranno anche su twitter.com nelle prossime settimane.