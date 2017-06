Unieuro regala le valigie per le vacanze

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia oggi 15 giugno un nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo 30 giugno. All’interno del volantino spicca un’interessante iniziativa promozionale promossa dalla catena di elettronica dedicata esplicitamene alle prossime ferie estive. Tutti coloro che spenderanno almeno 499 euro riceveranno in regalo un set di valigie dal valore di 299 euro. Premio sicuramente interessante, soprattutto visto che per raggiungere i 499 euro i clienti possono comprare qualsiasi tipo di oggetto.

Non solo promozioni speciali, comunque, perché il volantino offre anche tanti prodotti in sconto. Tra gli smartphone, per esempio, spicca l’Honor 8 Pro a 549,90 euro, oppure il Huawei P10 Lite a 299,90 euro oppure anche il Huawei P10 a 679 euro. Tante le proposte soprattutto nel mondo dei PC Windows 10. Su tutte spicca il debutto del nuovo Surface Pro che Unieuro propone a partire da 959 euro ma senza Type Cover. Ovviamente non mancano proposte di computer tradizionali. Per i gamer la catena di elettronica propone la PS4 Slim con doppio controller e gioco FIFA 17 a 299 euro. La console Nintendo Switch, invece, è proposta al prezzo di 389,99 euro con case e gioco Super Mario Kart 8 Deluxe.

Non mancano poi tantissime proposte anche sui televisori di ultima generazione per chi cerca la vera alta definizione per godersi durante l’estate i migliori film e le migliori serie televisive.

Infine, presenti anche accessori, gadget e gli immancabili hoverboard che piacciono molto ai ragazzi.