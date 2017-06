Volantino MediaWorld: iPhone 7 32GB a 599 euro

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia il nuovo volantino delle offerte valido dalla giornata di oggi 15 giugno sino al prossimo 25 giugno. All’interno del volantino, la catena di elettronica offre moltissimi spunti per l’acquisto di prodotti ad alto tasso di tecnologia di moltissime categorie merceologiche come smartphone, PC, console e molto altro ancora con prezzi davvero molto interessanti. Trattasi di una sorte di sottocosto e, dunque, i pezzi disponibili sono pochi. Il suggerimento è quello di affrettarsi per non perdere nessuna opportunità.

Per esempio, tra gli smartphone spiccano l’iPhone 7 32GB a 599 euro, l’iPhone 6 32GB a 399 euro, oppure il Huawei P9 Lite a 219 euro o anche il nuovo Huawei P10 Lite a 299 euro. Tra i tablet si mette in evidenza l’iPad 2017 32GB WiFi proposto al prezzo di 499 euro. Tra i PC Windows 10, MediaWorld, tra le novità, propone il nuovissimo ibrido Surface Pro a 1169 euro (non in sconto). Non mancano offerte su notebook tradizionali di altri grandi produttori. Sempre per il mondo PC disponibili sconti e proposte anche per periferiche come monitor, mouse e modem. Per gli amanti del gaming MediaWorld propone la console Xbox One S con 12 mesi di abbonamento Xbox Love Gold ed il gioco Forza Horizon 3 a soli 299 euro.

Presente anche un’offerta sulla PS4 Slim a 289 euro con doppio controller e gioco MotoGP 17. Per chi ama la fotografia e cerca una buona macchina per le foto dell’estate, la catena di elettronica propone la reflex Nikon D3300 a 379,99 euro.

Infine, non mancano nemmeno molti televisori di nuova generazione per chi ama la vera alta definizione, gadget vari e persino hoverboard.