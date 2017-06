Apple: assunzioni da Sony Pictures per gli show

Marco Grigis,

Apple aumenta il proprio impegno sul fronte delle produzioni originali, con l’assunzione di due dirigenti esperti in ambito televisivo: Jamie Erlicht e Zack Van Amburg. I due, forti della loro esperienza in Sony Pictures Television, aiuteranno Cupertino a tratteggiare la strategia per la creazione di contenuti a livello mondiale, sotto la guida di Eddy Cue.

L’interesse di Apple nei confronti delle produzioni originali ha preso il volo nell’ultimo anno e, sebbene l’azienda pare non sia intenzionata a diventare un concorrente diretto di servizi di streaming consolidati come Netflix e Amazon Prime Video, ha già proposto al pubblico qualche titolo. Oltre a “Planet of The Apps”, da qualche giorno disponibile su Apple Music, il gruppo è pronto in agosto a lanciare i suoi episodi speciali per il “CarPool Karaoke”.

Erlicht e Amburg sono già ben noti nell’ambiente, non solo per il loro impegno in Sony Pictures Television, ma anche perché pare il loro contributo sia stato essenziale per la creazione di show di culto dalle più svariate case di produzione, tra cui “Breaking Bad”, “Better Call Saul”, “The Crown” e molti altri. Dato il successo innegabile di questi titoli, l’approdo in Apple conferma indirettamente come il gruppo di Cupertino stia facendo sul serio, forse con il futuro lancio di serie di assoluto appeal.

Eddy Cue, vicepresidente Internet Software e Services di Apple, ha così commentato la partnership avviata con i due esperti:

Jamie e Zack sono due dei dirigenti TV di miglior talento nel mondo e sono stati fondamentali per rendere questa l’era d’oro della televisione. Abbiamo piani eccitanti in programma per i consumatori e non vediamo l’ora possano portare la loro esperienza in Apple.

I due dirigenti hanno espresso grande soddisfazione per l’avvio di questa nuova avventura, in particolare Erlicht ha confermato come uno degli obiettivi sia trasportare il successo e l’esperienza di Apple anche nell’universo dell’entertainment televisivo:

Sarà un onore far parte del team Apple. Vogliamo portare sul video il successo che Apple ha ottenuto con altri servizi e prodotti consumer: una qualità insuperabile.

Al momento, non sono state rese note eventuali nuove produzioni targate mela morsicata, rispetto a quelle già annunciate qualche mese fa.