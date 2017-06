Consumer Reports: Galaxy S8 migliore smartphone

Luca Colantuoni,

Dopo aver testato i nuovi top di gamma del produttore coreano, Consumer Reports ha attribuito ai Galaxy S8 e S8+ un punteggio che li posiziona al vertice della classifica davanti all’iPhone 7 di Apple. L’organizzazione nonprofit che fornisce consigli ai consumatori statunitensi afferma che il Galaxy S8 eccelle in quasi tutte le caratteristiche, ma il migliore in assoluto è il Galaxy S8+, grazie alla maggiore capacità della batteria.

Design, fotocamera e autonomia sono i tre punti di forza degli smartphone Samsung evidenziati da Consumer Reports. I Galaxy S8/S8+ possiedono uno schermo Super AMOLED, denominato Infinity Display, che copre quasi interamente la superficie frontale. La riduzione dello spessore delle cornici e la conseguente eliminazione dei pulsanti fisici ha permesso di avere dimensioni comparabili a quelle dei precedenti Galaxy S7/S7 edge, nonostante la diagonale maggiore (5,8 e 6,2 pollici). Il grip è abbastanza confortevole, ma è difficile raggiungere gli angoli superiori con una sola mano. Inoltre, la nuova posizione del lettore di impronte digitali è piuttosto infelice.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S8 e S8+, tutte le immagini

L’organizzazione ha testato le fotocamere, ottenendo immagini quasi perfette con colori ricchi e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Analogo risultato positivo per i video. Alcuni smartphone di fascia alta, come iPhone 7 Plus e LG G6, usano una configurazione dual camera per migliorare gli scatti. Samsung aveva realizzato prototipi con doppia fotocamera posteriore, ma ha deciso di rimandare il debutto con il Galaxy Note 8.

Il produttore ha avuto grossi problemi con la batteria del Galaxy Note 7. Fortunatamente non sono arrivate segnalazioni per i Galaxy S8/S8+. I test hanno confermato la maggiore autonomia (da 1,5 a 3 ore in più) del Galaxy S8+ rispetto al Galaxy S8 in conversazione, nel trasferimento dati su rete LTE e durante la navigazione web su rete WiFi. Per questo motivo, il modello da 6,2 pollici occupa la vetta della top 10.