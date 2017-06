Facebook, il social network ostile ai terroristi

Filippo Vendrame,

Mentre Facebook continua ad affrontare critiche su come gestisce i messaggi legati al terrorismo che vengono condivisi attraverso la sua piattaforma, la società ha precisando il suo lavoro per fermare questo fenomeno. Facebook ha dichiarato, in un post sul blog, che la maggior parte degli account rimossi per attività legate al terrorismo sono stati scoperti dall’azienda stessa utilizzando un sistema di intelligenza artificiale che è dedicata all’individuazione di queste e di altre tipi di minacce.

Queste tecniche includono l’individuazione di foto e di video legate alle azioni terroristiche e la rilevazione di “cluster”, in cui i contenuti terroristici vengono pubblicati su account correlati. Facebook ha anche affermato di aver realizzato nuove tecniche per bloccare la diffusione di questi contenuti. Ma la società ha evidenziato i suoi sforzi anche sul fronte del “lavoro umano”. In particolare, Facebook ha dichiarato che ha più di 150 persone esclusivamente o principalmente focalizzate nella lotta contro il terrorismo. Facebook ha anche citato le sue partnership con i governi e l’industria, sottolineando di lavorare con le ONG ed altre istituzioni per fermare il diffondersi della propaganda terroristica.

Nel suo post sul blog ufficiale, Facebook afferma di voler rendere il social network ostile per i terroristi. Queste interessanti precisazioni fanno parte di un progetto che punta a dare una serie di risposte che per spiegare la posizione di Facebook su alcuni argomenti controversi.

Facebook, insieme ad altre social network, è stato accusato di offrire spazi ai terroristi all’interno della sua piattaforma. Con queste spiegazioni, Facebook vuole dimostrare come invece sia fortemente impegnato nella lotta contro il terrorismo.