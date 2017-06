Microsoft, nuova tastiera con lettore di impronte

Filippo Vendrame,

Alcune recenti indiscrezioni affermavano che Microsoft stesse lavorando ad una nuova tastiera Bluetooth per i suoi prodotti. Indiscrezioni che si sono rivelate esatte perché la casa di Redmond ha annunciato proprio una nuova tastiera senza fili che si contraddistingue per una particolarità e cioè la presenza di un sensore per le impronte digitali. Questo significa che Microsoft intende portare potenzialmente su tutti i computer Windows 10 questa funzionalità di sicurezza.

Il sensore per le impronte digitali viene inserito come un qualsiasi altro tasto, accanto al tasto Alt destro, nella tastiera. Il telaio in alluminio della nuova “Modern Keyboard” la rende non solo di altissima qualità, ma anche praticamente indistruttibile. Nello specifico, la nuova tastiera sfrutta il Bluetooth 4.1 ma può essere collegata ai PC anche via cavo. L’alimentazione è garantita da due pile del tipo AAA ricaricabili incluse nel pacchetto. Microsoft garantisce sino a 2 mesi d’uso con ogni ricarica. Trattasi di un prodotto interessante che Microsoft ha voluto rendere compatibile anche con piattaforme non Windows.

Infatti, questa nuova tastiera può funzionare con i seguenti sistemi operativi:

Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8

Microsoft Windows 10 phone

Mac OS 10.10.5/ 10.11.1/10.11.4

Android 4.4.2-5.0

Modern Keyboard sarà in vendita sul territorio americano al prezzo di 129,99 dollari. Ancora da capire se questa interessante tastiera arriverà in vendita anche in Europa e soprattutto a che prezzo.