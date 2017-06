Microsoft Pix per iOS, IA per foto psichedeliche

Luca Colantuoni,

Microsoft Pix, annunciata circa un anno, consente di migliorare le foto scattate con iPhone e iPad, sfruttando l’intelligenza artificiale. L’azienda di Redmond ha ora rilasciato un aggiornamento che introduce funzionalità simili a quelle di Prisma, grazie alle quali è possibile applicare effetti psichedelici alle foto e trasformarle in opere d’arte.

Microsoft Pix permette di modificare diversi parametri delle foto in maniera completamente automatizzata. Gli algoritmi di machine learning applicano i valori ottimali per esposizione, luminosità, contrasto, bilanciamento del bianco e sensibilità ISO, eliminando anche il rumore e scegliendo gli scatti migliori, scartando ad esempio quelli in cui il soggetto ha gli occhi chiusi. Le nuove funzionalità sono più “artistiche”, in quanto le foto diventato creazioni uniche e particolari.

Pix Styles trasforma le immagini in quadri con uno stile ispirato a quello di famosi pittori. A differenza dei filtri tradizionali, che alterano uniformemente il colore di una foto, la funzionalità trasferisce texture, pattern e toni alla foto nello stile selezionato (Glass, Petals, Bacau, Charcoal, Heart, Fire, Honolulu, Zing, Pop, Glitter e Ripples). È possibile scegliere l’intensità dell’effetto, ritagliare la foto e condividerla sui social network. Pix Paintings, invece, crea un time-lapse della foto, consentendo di vedere come prende vita.

Pix Styles funziona direttamente sul dispositivo, senza accedere al cloud. Ciò velocizza l’applicazione degli effetti ed evita di consumare i MB del proprio piano dati.