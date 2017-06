ASUS annuncia ZenBook UX430 e UX530

Luca Colantuoni,

ASUS ha presentato due nuovi notebook di fascia alta con display NanoEdge da 14 e 15,6 pollici (1920×1080 pixel). Gli ZenBook UX430 e UX530 condividono diverse caratteristiche, tra cui design, processore, storage, connettività e sezione audio, ma il modello di maggiori dimensioni offre alcuni vantaggi (più memoria e scheda video più potente), grazie allo spazio disponibile. Entrambi possono essere già acquistati in Italia.

I due notebook possiedono un telaio in lega di alluminio che ha permesso di ridurre al minimo spessore (15,9 millimetri per UX430 e 16,9 millimetri per UX530) e peso (1,25 e 1,63 Kg), donando un look elegante e raffinato. I modelli di colore Royal Blue (l’altro colore è Quartz Gray) hanno un rivestimento con effetto cristallo, ottenuto mediante la tecnica Nano-Imprinting Lithography. Lo ZenBook UX430 integra un processore Intel Core i7-7500U, 8 GB di RAM DDR4, SSD SATA 3 da 512 GB e una scheda video NVIDIA GeForce 940MX con 2 GB di VRAM DDR3.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti il lettore di schede SD, webcam HD, porte USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, USB 2.0, jack audio, uscita micro HDMI, altoparlanti stereo da 3 Watt certificati Harman Kardon, touchpad rivestito in vetro con lettore di impronte integrato (compatibile con Windows Hello) e tastiera full size retroilluminata.

Lo ZenBook UX530 integra invece 16 GB di RAM, scheda video NVIDIA GeForce GTX 950 con 2 GB di VRAM GDDR5, due porte USB 2.0 e uscita HDMI. Tutte le altre specifiche sono identiche a quelle dello ZenBook UX430. La batteria da 50 Wh offre un’autonomia fino a 9 ore. Il sistema operativo è Windows 10 Pro. I prezzi per l’Italia sono 1.399 euro (UX430) e 1.499 euro (UX530).