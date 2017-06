Instagram, arrivano nuovi filtri per le Storie

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato il rilascio di nuovi simpatici filtri facciali per trasformare un selfie ordinario in qualcosa di divertente e particolare. Trattasi di particolarissimi filtri pensati per le Storie del social network, opzione che sempre di più agli iscritti piace utilizzare. Per esempio, gli utenti potranno utilizzare il nuovo filtro “road trip” (viaggio su strada) che permette di far sembrare che lo scatto sia stato fatto all’interno di un’auto in movimento.

Aprendo la bocca, infatti, l’animazione del filtro farà in modo che sembri che ci sia un aumento della velocità del veicolo in cui gli utenti virtualmente si trovano. In caso di scatto con un amico, apparirà sullo sfondo un arcobaleno. presente anche il nuovo filtro “sleep mask” (maschera del sonno) che consente all’utente di passare agevolmente dal giorno alla notte con un semplice movimento della testa o con uno sbadiglio. Instagram specifica che i nuovi filtri facciali funzionano anche con Boomerang, Rewind e gli altri formati video che il social network mette a disposizione.

Oltre che nelle Storie, gli scatti personalizzati con questi nuovi filtri potranno essere inviati agli amici attraverso al funzione Direct di Instagram.

Il social network, ma solo per gli utenti americani, ha anche aggiunto degli adesivi particolari per la Festa del papà che negli USA si festeggia a giugno.

Tutte queste novità sono presenti all’interno della versione 10.21 dell’applicazione per iOS ed Android del social network.