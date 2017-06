iPhone 8: vetro frontale mostra la fotocamera

Marco Grigis,

Giungono nuove immagini e un breve video su iPhone 8, lo smartphone che Apple potrebbe presentare a settembre in concomitanza con i rinnovati iPhone 7S e iPhone 7S Plus. In particolare, il leak si concentra sul vetro frontale del dispositivo, con uno screen protector di terze parti pronto a confermare un display sostanzialmente borderless, capace di avvolgere speaker e fotocamera frontale. Gli scatti provengono dalla Cina e sono stati rilanciati da Benjamin Geskin e SlashLeaks, ultimamente molto attivi sul fronte dei device targati mela morsicata.

Sono diversi i leak su iPhone 8 che, nel corso delle ultime settimane, sono apparsi insistentemente sui social network. Da quanto si è appreso, il device si caratterizzerà per uno schermo OLED da 5.8 pollici, racchiuso in una scocca di metallo e vetro dalle dimensioni simili a un classico iPhone da 4.7 pollici. Così come emerso negli ultimi giorni, il sensore per le impronte digitali Touch ID potrebbe essere integrato sotto lo stesso vetro frontale, per garantire un design più omogeneo ed elegante. Possibilità, quest’ultima, a quanto pare confermata dalle pubblicazioni odierne provenienti dall’Asia.

Nelle immagini e nel video viene mostrato uno screen protector in vetro temperato per lo smartphone: per la prima volta, sono evidenti anche le fessure per la fotocamera, lo speaker e il sensore di luce ambientale. Tutto raccolto in una piccolissima barra superiore, di pochi millimetri d’altezza, avvolta ai lati dallo stesso display. Non è però tutto, poiché proprio dai fori si evince come Apple abbia forse pensato a qualche novità tecnologica: oltre ai sensori ambientali e di prossimità, quindi alla fotocamera, potrebbe essevi anche un obiettivo 3D per il riconoscimento avanzato dei volti.

Dalla documentazione allegata all’accessorio, si apprende come iPhone 8 sarà ovviamente compatibile con la tecnologia 3D Touch, nonché con l’ormai canonico arrotondamento 2.5D ai bordi. Di conseguenza, lo smartphone dovrebbe includere un pannello OLED completamente flat, non avvolgente come nel caso dei rivali Samsung della linea Galaxy.