LG G6+ e G6 32 GB solo per il mercato coreano?

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha annunciato due nuove versioni del suo smartphone di punta per il mercato locale. Uno di essi, ovvero il G6 32 GB, è lo stesso modello venduto negli Stati Uniti con l’aggiunta del Quad DAC, mentre il G6+ integra 128 GB di storage e supporta la ricarica wireless. Entrambi saranno disponibili in tre nuovi colori. Non è noto se verranno distribuiti anche in altri paesi.

La dotazione hardware dell’attuale LG G6 è simile in tutto il mondo. Ci sono però alcune differenze importanti. Il modello venduto in Corea del Sud integra 64 GB e un Quad DAC che permette di ottenere un audio di qualità superiore. Il modello disponibile negli Stati Uniti non integra il Quad DAC, ma è presente il chip per la ricarica wireless. Gli utenti europei sono invece più “sfortunati”, in quanto nel G6 non c’è né il Quad DAC, né la ricarica wireless. Il nuovo LG G6 32 GB è dunque la versione economica del G6 con 64 GB di memoria flash, mentre il G6+ è in pratica il modello che tutti avrebbero voluto fin dall’inizio.

Oltre ad integrare 128 GB di storage, il G6+ offre anche la ricarica wireless e il Quad DAC. Per consentire agli utenti di sfruttare al meglio la qualità audio Hi-Fi, il produttore coreano ha incluso nella confezione gli auricolari Bang & Olufsen (sulla cover posteriore è visibile il logo B&O). Il G6 32 GB sarà disponibile nei colori Terra Gold, Marine Blue e Mystic White, mentre per il G6+ sono stai scelti i colori Optical Terra Gold, Optical Marine Blue e Optical Astro Black. Il termine “Optical” è riferito alla pellicola lenticolare applicata alla cover che simula la rifrazione della luce.

Tutte le altre specifiche sono rimaste invariate: telaio unibody in alluminio, display Full Vision da 5,7 pollici con risoluzione di 2880×1440 pixel e rapporto di aspetto 18:9, processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.300 mAh. I due smartphone saranno in vendita dall’inizio di luglio ad un prezzo ignoto.