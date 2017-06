Nissan Leaf 2018: caratteristiche, prezzo e uscita

Cristiano Ghidotti,

Tra le auto elettriche più vendute a livello globale, Nissan Leaf si prepara a migliorare ulteriormente la propria dotazione, per mantenere un ruolo da protagonista all’interno del mercato EV, un settore che nei prossimi anni ci si aspetta possa far registrare una forte crescita in un’ottica di evoluzione della mobilità in chiave sostenibile.

Nissan Leaf 2018

Il nuovo modello in arrivo sul mercato dovrebbe equipaggiare una batteria da 38,4 kWh (autonomia pari a 240-260 Km), un passo in avanti significativo rispetto ai 30 kWh della versione attualmente in commercio. I moduli saranno forniti da AESC (Automotive Energy Supply Corporation), con la produzione portata avanti negli impianti di Smirna (Turchia) per quanto riguarda le vetture destinate al territorio giapponese, in Tennessee per quelle distribuite negli Stati Uniti e a Sunderland (Inghilterra) per l’Europa.

Una doverosa precisazione: l’immagine visibile di seguito non è ufficiale, ma un render disegnato dalla redazione del sito CarScoops.com sulla base delle voci di corridoio circolate e degli spy shots disponibili. Da verificare se sarà supportata la ricarica a 70 kW come avviene per alcuni concorrenti (ad esempio la Hyundai IONIQ) o se persisterà il limite dei 50 kW.

Il lavoro di ottimizzazione svolto dagli ingegneri Nissan garantirà un’elevata silenziosità in fase di funzionamento, con un motore da oltre 100 kW, dunque più potente rispetto a quello attuale. Migliorato anche il sistema di recupero dell’energia in fase di frenata, mentre per quanto riguarda l’allestimento interno saranno pochi i dettagli a cambiare. In merito alla disponibilità, stando a quanto riportano le voci di corridoio la Leaf di nuova generazione dovrebbe arrivare sul mercato nella prima parte di ottobre ad un prezzo di 30.000 euro circa (per l’allestimento base), con una presentazione ufficiale attesa per il mese di settembre. Un esborso economico aggressivo, considerato quanto proposto al momento dai competitor.