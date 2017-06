Wind, arriva la Summer Card

Filippo Vendrame,

Con l’arrivo dell’estate, Wind mette mano al suo listino consumer per offrire alcune novità per tutti i suoi clienti. La prima novità che dovrebbe essere disponile già da oggi 19 giugno è la nuova All Inclusive che offre minuti illimitati di chiamate, 500 SMS e ben 5GB di traffico internet al costo di 12 euro al mese sia per i nuovi che per i già clienti. Prezzo che calerebbe a 9 euro per i clienti under 30 ed a soli 6 euro per i clienti Infostrada.

Da evidenziare il ritorno alla fatturazione ogni 30 giorni ed ai 128Kbps di velocità della rete una volta che gli utenti dovessero finire il traffico dati a loro disposizione. Per i clienti Wind che necessitano prevalentemente di una tariffa per chiamare, Noi Tutti diventa Unlimited con chiamate illimitate a 9 euro al mese. Per gli over 60 il canone si riduce a 6 euro al mese. Anche in questo caso, sparisce la fatturazione ogni 4 settimane per tornare a quella mensile. Altra novità, la rimozione dei costi aggiuntivi per il servizio di notifica chiamate perse.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, l’operatore rivede parzialmente Wind Magnum che offre sempre minuti illimitati e la possibilità di avere un e-reader, nello specifico un Amazon Kindle. Il taglio da 5GB diventa solo ricaricabile, ed oltre a quello da 10GB, arrivano i tagli da 20 e 30GB. Questi ultimi tre piani da 10, 20 e 30GB offrono anche navigazione illimitata durante le ore notturne.

Per chi si appresta a partire per le vacanze estive, arriva la Summer Card. Wind Summer Card NOW TV Edition offre 20GB di traffico Internet 4G LTE e l’accesso a Now TV ( Serie TV e Intrattenimento) per due mesi a 14,90 euro una tantum.

La ben nota promozione “Porta i tuoi amici in Wind” diventa valida anche per gli abbonamenti Wind Magnum.

Maggiori informazioni sul sito dell’operatore.