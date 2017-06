3 Italia, tutte le novità estive

Filippo Vendrame,

Dopo l’annuncio della partnership con Netflix che permetterà all’operatore di offrire su alcuni piani tariffari l’accesso gratuito per tre mesi ai contenuti dell’Internet TV, ecco arrivare molta altre novità che rendono l’estate dei clienti dell’operatore molto interessante. Il nuovo listino sarà disponibile da domani 21 giugno, primo giorno dell’estate e non prevede particolari stravolgimenti ma arrivano, comunque, interessanti novità.

Da sottolineare l’arrivo dell’opzione GIGABANK che sarà attiva su alcuni profili. Come può far intuire il nome trattasi di un’opzione che permetterà di accumulare il traffico dati non utilizzato nel mese in corso e di renderlo disponibile al rinnovo successivo. Un’interessante soluzione che per molti clienti che non consumano molto traffico dati in mobilità significa poter disporre di un utile “tesoretto” ogni mese. La seconda novità riguarda la nuova offerta ALL-IN che si differenzia solamente per quanto riguarda il traffico dati a disposizione.

ALL IN Start: minuti illimitati, 500 SMS e 5 GB di traffico dati a 9 euro

ALL IN Prime: minuti illimitati, 500 SMS e 15 GB di traffico dati a 14 euro

ALL IN Master: minuti illimitati, 500 SMS e 30 GB di traffico dati a 19 euro

Novità anche per le offerte FREE che saranno così strutturate:

FREE Start: minuti illimitati, 500 SMS e 5 GB di traffico dati a 14 euro

FREE Prime: minuti illimitati, 500 SMS e 15 GB di traffico dati a 19 euro

FREE Master: minuti illimitati, 500 SMS e 30 GB di traffico dati a 24 euro

3 Italia lancia anche una nuova tariffa rivolta agli over 60: Opzione Super60+ che offre minuti illimitati verso tutti a 13,95 euro. Per chi necessità di connettività internet arrivano le nuove Superinternet:

Superinternet 5GB: 5GB a 5 euro

Superinternet 10GB: 10GB a 10 euro

Superinternet 30GB: 30 GB a 15 euro

Arriva, inoltre, anche la nuova INTERNET PLAY: 10GB di traffico al mese ad un costo di 10 euro. Infine, si evidenzia l’esclusiva per alcuni modelli di smartphone del brand Honor a partire da luglio.

Maggiori informazioni sul sito dell’operatore 3 Italia.