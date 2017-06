Emporio Armani svela uno smartwatch Android Wear

Luca Colantuoni,

Circa otto mesi fa aveva presentato cinque smartwatch ibridi della collezione Emporio Armani Connected. Ora l’azienda italiana, leader mondiale nel campo della moda, ha annunciato il primo smartwatch completamente digitale basato su Android Wear 2.0. Non sono state divulgate le specifiche complete, ma si conoscono le principali funzionalità. Per il prezzo, che si prevede abbastanza elevato, si dovrà attendere il mese di settembre.

Il video pubblicato su YouTube mostra il design dell’orologio. Il display AMOLED ha una forma circolare, come altri smartwatch in commercio. Sul lato destro sono presenti tre pulsanti per eseguire le principali operazioni, in alternativa al touch. Emporio Armani offre otto cinturini intercambiabili realizzati in vari colori e materiali, tra cui acciaio e pelle. All’interno della cassa trovano posto il processore Snapdragon Wear 2100 e altri componenti (RAM, storage, chip wireless e batteria), di cui non sono note le caratteristiche.

Tra le funzionalità più utili ci sono quelle che consentono di registrare l’attività fisica, riprodurre i brani musicali e ricevere le notifiche dallo smartphone (Android e iOS). L’utente può scegliere il quadrante (watch face) preferito tra quelli disponibili, tutti con il noto logo dell’azienda.

Lo smartwatch, prodotto dal gruppo Fossil, potrà essere acquistato dal 24 settembre sul sito Armani, gli store e i rivenditori autorizzati. Gli smartwatch ibridi costano tra 269 e 419 euro. Il primo smartwatch Android Wear avrà sicuramente un prezzo superiore ai 500 euro.