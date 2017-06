Fastweb Mobile, tutte le promozioni per l’estate

Filippo Vendrame,

Anche per Fastweb Mobile è arrivato il momento di annunciare le sue promozioni pensate per festeggiare l’arrivo dell’estate. L’operatore virtuale a partire dalla giornata di oggi in anteprima esclusiva per gli iscritti a liveFAST, il programma gratuito di Fastweb che offre ogni mese vantaggi esclusivi per i propri clienti, e poi, dal 22 al 24 giugno per tutti i già clienti con offerta fissa e i nuovi clienti Fastweb propone “Festa dell’Estate”, la promozione che risponde ai bisogni di chi, con la bella stagione e le vacanze imminenti, passerà più tempo fuori casa, ma con un occhio al portafoglio.

La promozione prevede servizio Voce e Internet gratis per tre rinnovi, senza limiti e senza vincoli e con chiamate incluse verso 50 destinazioni internazionali usufruendo di tutta la potenza e la qualità dei servizi della nuova rete 4G, con una copertura che oggi raggiunge oltre il 97% del territorio nazionale. La promozione Festa dell’Estate è attivabile, in modo semplice e immediato, via web o presso i negozi Fastweb, sottoscrivendo una delle nuove quattro offerte Fastweb Mobile, pensate per soddisfare al meglio tutti i bisogni di comunicazione e di connessione.

Mobile Freedom: servizio voce illimitato e 6GB in 4G;

Mobile 500: 500 minuti, 500 sms e 3GB in 4G;

Mobile 250: 250 minuti, 250 sms e 6GB in 4G;

Mobile 100: consente di accedere ai servizi mobili avendo inclusi 100 minuti e 100 Mega di traffico Internet in 4G.

Le nuove offerte Fastweb sono caratterizzate dalla massima trasparenza, grazie alla eliminazione degli extra costi, includendo i servizi accessori – segreteria telefonica, funzione “richiamami”, controllo del credito, e dalla massima libertà, eliminando i tradizionali vincoli di durata dell’abbonamento o penali in caso di recesso anticipato. Inoltre, lo scatto alla risposta è gratuito e i costi previsti in caso di superamento dei minuti voce e dei Giga inclusi nell’abbonamento sono tra i più bassi del mercato.