Galaxy Note 8, annuncio il 26 agosto a New York?

Insieme alle indiscrezioni su design e specifiche tecniche circolano varie ipotesi sulla data scelta da Samsung per l’annuncio del Galaxy Note 8. Secondo una fonte coreana, di cui non è possibile verificare l’affidabilità, il phablet verrà presentato il 26 agosto durante l’evento Unpacked organizzato a New York. Chi vuole un dispositivo simile ad un prezzo inferiore potrà invece acquistare il Galaxy Note 7 FE.

Come tutti sanno, l’obiettivo di anticipare i diretti concorrenti, annunciando il Galaxy Note 7 all’inizio di agosto 2016, è miseramente fallito. Samsung non commetterà più gli stessi errori (i test sulla batteria sono stati completamente aggiornati), ma anche quest’anno vuole avere un leggero vantaggio su Apple o almeno così sembra dalle informazioni che arrivano dalla Corea del Sud. Infatti, contrariamente a quanto ipotizzato, il Galaxy Note 8 non dovrebbe essere presentato all’IFA 2017 di Berlino. La data più probabile sarebbe il 26 agosto.

A fine agosto potrebbe arrivare anche il nuovo LG V30, mentre la presentazione dell’iPhone 8 è prevista per inizio settembre. Il Galaxy Note 8 dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,3 pollici, processore Snapdragon 836 o Exynos 8895, almeno 4 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore. Il lettore di impronte digitali non sarà in-screen, ma verrà probabilmente spostato sotto la fotocamera. Nel Galaxy S8 è invece alla sua destra, una posizione troppo scomoda da raggiungere.

Il lancio sul mercato del Galaxy Note 7 FE (Fan Edition) è previsto per inizio luglio. Si tratta della versione ricondizionata del modello originale con una batteria più piccola (3.200 mAh). La restante dotazione hardware rimarrà invariata, così come i colori. Il prezzo sarà ovviamente inferiore (circa 600 dollari). Il phablet sarà in vendita in Corea tramite i principali operatori telefonici. Non è noto se arriverà in Europa in via ufficiale.