Microsoft aggiorna Outlook 2016 per Mac

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato un corposo aggiornamento per la versione di Outlook 2016 destinata agli utenti Mac. L’azienda di Redmond ha introdotto cinque novità, quattro delle quali erano nella top 10 delle funzionalità più richieste. Il rollout è già iniziato e verrà completato nel mese di luglio, quando gli abbonati alla suite Office 365 potranno utilizzare tutti i miglioramenti inclusi nel client di posta elettronica.

Le novità di Outlook 2016 per Mac sono state sviluppate sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti tramite il sito Outlook UserVoice e dei suggerimenti forniti dagli iscritti al programma Office Insider che possono testare in anteprima le future versioni delle applicazioni. La prima funzionalità, denominata Send Later, consente di scrivere una email e di inviarla in seguito, scegliendo la voce corrispondente nel menu a cascata del pulsante Invia. Il messaggio verrà salvato nella cartella Bozze e inviato automaticamente alla data specificata, anche se Outlook non è in esecuzione.

Outlook 2016 per Mac supporta ora le ricevute di consegna e lettura. La prima permette al mittente di sapere che l’email è stata consegnata nella casella di posta del destinatario, mentre la seconda che il messaggio è stato aperto. I modelli (templates) velocizzano invece la scrittura delle email che includono le stesse informazioni (ma si possono anche aggiungerne di nuove).

Microsoft ha infine aggiunto una funzionalità che consente di creare eventi di calendario o attività, utilizzando direttamente le informazioni presenti in una email. In Outlook 2016 per Mac è stato infine semplificato la creazione di un nuovo account. Ora è sufficiente inserire l’indirizzo email e l’applicazione rileverà le impostazioni corrette in base al tipo di account. Send Later è al momento disponibile solo per gli utenti Office Insider Fast, mentre tutte le altre novità sono già incluse nella versione 15.35 di Office 365.