Mozilla annuncia Firefox Focus per Android

Luca Colantuoni,

Circa otto mesi fa, Mozilla aveva annunciato un nuovo browser per iOS che consente di proteggere i dati personali e risparmiare preziosi megabyte durante la navigazione. Da oggi Firefox Focus è disponibile anche su Android con tre nuove funzionalità assenti sulla versione per iPhone e iPad. Il browser è ovviamente gratuito e può essere scaricato dal Google Play Store.

L’obiettivo principale per cui Mozilla ha sviluppato Firefox Focus è garantire la privacy degli utenti. Ecco perché l’interfaccia è molto semplice (non esistono schede o preferiti) e c’è solo un campo in cui digitare il nome del sito web o il suo indirizzo. Su Android può essere impostato anche come browser predefinito (su iOS non è consentito) ed è possibile disattivare il tracker blocker se il sito non viene visualizzato correttamente. È stato inoltre aggiunto un contatore che indica il numero di inserzioni bloccate.

Se Firefox Focus rimane in esecuzione in background, ad esempio quando viene aperta un’altra app, una notifica ricorda all’utente di cancellare la cronologia di navigazione. Basta un tocco sul pulsante per eliminare tutte le tracce, inclusi cookie e password. Il motore di ricerca predefinito è Yahoo, ma ci sono anche Google, DuckDuckGo, Amazon, Twitter e Wikipedia, come si può vedere nel seguente video.

Le impostazioni permettono di scegliere il tipo di tracker da bloccare. Mozilla sottolinea che Firefox Focus velocizza anche l’apertura della pagine e riduce il consumo dei dati. La dimensione del browser è inferiore ai 4 MB, quindi occupa uno spazio minimo sullo smartphone.